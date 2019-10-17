美參議員不顧中國警告 稱將以最快速度推進涉港法案

美國共和黨參議員10月16日表示，雖然中國發出將進行報復的威脅，但他們希望迅速推進支持香港示威的立法。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）將為表決設定具體日程，他為此正遭受施壓。

香港法案在眾議院通過後將交由參議院表決，共和黨籍的美國參議院多數黨領袖麥康奈爾將決定投票時間。（新華社）

據美國彭博社10月16日報道，美國共和黨參議員16日表示，雖然中國發出將進行報復的威脅，但他們希望迅速推進支持香港示威的立法。

共和黨參議員、外交關係委員會主席裏施（Jim Risch）表示，香港對於他來說是最優先的事務，「我們將以最快的速度前進。」

參議院共和黨領袖之一、參議員布朗特（Roy Blunt）說，目前還沒有討論過類似於眾議院15日通過議案的香港法案進行表決的時機。

眾議院通過的法案將對香港在美國的特殊貿易地位進行年度審查，並規定對那些被認為破壞香港「基本自由和自治」的官員實施制裁。

報道稱，美國國會兩黨都廣泛支持對香港抗議者表示支持，並對中國的任何「鎮壓」行為予以懲罰。

對於美國總統特朗普（Donald Trump）是否會在香港法案上簽字，白宮拒絕發表評論。但眾議院有足夠的票數推翻特朗普的否決，參議院也沒有明顯的反對意見。

下一步行動是，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）將為表決設定具體日程，他正遭到共和黨參議員的施壓。

據中國外交部網站消息，北京時間10月16日，針對美國眾議院全會15日通過「香港人權與民主法案」，中國外交部發言人耿爽表示，中方對美國國會眾議院通過所謂「香港人權與民主法案」表示強烈憤慨和堅決反對。

耿爽指出，美國在香港也有重要利益。如有關法案最終通過成法，不僅將損害中方利益，損害中美關係，也將嚴重損害美國自身利益。對於美方的錯誤決定，中方必將採取有力措施堅決反制，堅定維護自身主權、安全、發展利益。