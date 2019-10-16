【人權法案】挪威議員提名香港人競逐2020年諾貝爾和平獎

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香港反政府示威運動持續四個多月，備受國際關注。美國眾議院10月16日一致通過《香港人權與民主法案》，挪威自由黨（Venstre Party）議員梅爾比（Guri Melby）15日亦宣布，提名全體香港人競逐2020年諾貝爾和平獎。

梅爾比認為，香港人正在爭取言論自由，民主和法治等基本權利。 無論香港還是在世界其他地方，香港人所做的遠遠超出了香港本身。

她在提名信中稱，香港的反修例運動是一場無領袖運動，香港人冒着生命及安全危險爭取言論自由和基本民主。她又指出，百萬名香港市民利用其民主權利，抗議限制他們權利的企圖，但他們遭到暴力對待及拘捕。

梅爾比此前曾到訪香港，與立法會議員郭榮鏗及莫乃光會面。她強調，提名的主要目標是鼓勵香港人以非暴力的方式繼續戰鬥，並提到國際社會需要為言論自由和民主等原則挺身而出。

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