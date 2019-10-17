比選情下滑更慘　拜登競選籌款金額民主黨候選人中最少

美國總統特朗普（Donald Trump）彈劾案牽扯拜登（Joe Biden）兒子在外貪腐的傳聞。受陰影籠罩，拜登不再是民主黨初選辯論第4場被競選對手圍攻的對象。不過，還有比選情下滑、乏人問津更糟糕的事當天傳來。

美國民主黨10月15日晚上10時至11時舉行初選辯論第4場直播。然而，美國有線新聞網絡（CNN）10月16日發表文章稱，當天的辯論晚上，一枚炸彈掉在地上，而這枚炸彈正好就是拜登，意指他當晚遇上嚴峻危機。

文章指出，在華盛頓，而非俄亥俄州的辯論場，最新3個月的籌款報告出爐，公布了12位民主黨候選人籌款數字、花費金額、帳目上餘額，餘額將成為記錄在聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）的啟動金。

作為美國前副總統、2020年民主黨候選人領軍人物，拜登經過7個月，目前帳戶餘額僅餘900萬美元，比任何一位主要對手都要少，比如桑德斯（Bernie Sanders）現有3,370萬美元，沃倫（Elizabeth Warren）現有2,570萬美元，布蒂吉格（Pete Buttigieg）則有2,340萬美元，而賀錦麗（Kamala Harris）現有1,050萬美元。

文章稱：「這些數字會讓拜登恐慌，畢竟，金錢在政治裏是萬能的！」拜登需要錢做競選廣告、維護同高層機構的關係、接觸選民做互動以求更多的競選資金。籌款是指標，象徵着選民們貢獻的動力和有機的能量，用自己辛苦賺來的錢支持候選人，是選民能夠獻出的最強的支持，證明對一位候選人的信念已經強大到願意投資他或者她的地步。

問題來了，拜登最近3個月花錢的速度比籌款要快。拜登最近3個月的現金籌款總數只有1,570萬美元，少於桑德斯、沃倫、布蒂吉格；不僅如此，拜登入不敷支，一共花掉1,760萬美元。

文章強調稱，不要弄錯，即使拜登很有名，但他的財務狀況很糟，且無迹象表明將會好轉。

亨特10月15日接受美國廣播公司（NBC）電視採訪稱：「很遺憾沒有考慮到自己將可能對父親的政治生涯帶來影響。」亨特亦承認，如果自己不是拜登的兒子，可能就不會被提名進入某家外國公司的董事會。

亨特說：「如果我的姓不是拜登，我生命中有很多事情可能就不會發生。」亨特評價自己曾經做出過「糟糕的決定」，但「我在某些道德問題上是否犯過某個錯誤呢？絕對沒有。」亨特將於本月底退出中國私募股權公司的董事會。

此外，拜登在美國昆尼皮亞克（Quinnipiac）大學9月25日公布的全國民意調查結果中，支持率首次被選情強勢看漲的沃倫反超前，分別得25%和27%。因為選情流轉，10月15日辯論場上，沃倫成為候選對手們主要攻擊的對象。