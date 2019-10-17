美英韓破獲全球最大兒童色情網　孌童暗網以比特幣交易

美國司法部10月16日宣布，早前與英國及韓國執法部門聯手，對暗網上一個全球最大的孌童網站展開刑事調查，合共拘捕及起訴338名分別來自美、英、韓等12個國家的主腦及用戶。

這個名為「Welcome to Video」的孌童暗網（Dark web）網站，由23歲韓國男子孫鍾宇（Jong Woo Son，音譯）管理。用戶不但可隱藏身份，以比特幣換取「積分」觀看影片，更可讓自己升級成VIP帳戶。

更甚的是，用戶可以上載兒童色情影片以賺取積分，上傳頁面更明確指出：「請勿上傳成人色情內容」。

孌童暗網以比特幣交易。（Getty Images）

這個網站2018年3月停止運作，當時已賺取至少價值37萬美元的比特幣。網站內含有超過25萬段影片，當中近一半是過去從未在市場上出現過，包括極年幼兒童被強姦片段。執法部門形容，該網站是迄今他們發現最大的兒童色情活動之一。

孫鍾宇目前在韓國被判囚18個月，執法部門亦拘捕及起訴美國、英國、韓國等12個國家的337人，部分涉案者被判處最高的15年監禁。案件中亦涉及兩名華人，他們被指持有兒童色情物品及涉嫌觀看兒童色情被捕。

美國司法部又指出，美國、英國和西班牙三國，救出至少23名未成年受害人，還有許多影片中的受害人尚未確認身份。