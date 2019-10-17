據稱兩名美國公民在華被捕　中美關係恐再掀波瀾

美國企業「中國地平線」（China Horizons）稱，該公司創辦人與一名總監分別在9月28及27日在中國東部的江蘇省被捕。美國國務院匿名官員稱已經掌握此事。

近年來中美兩國關係因貿易、軍事、台灣等問題持續緊張，引發新冷戰、脱鈎等諸多擔憂。（Reuters）

名為「中國地平線」（China Horizons）的美國公司稱，該公司兩名在中國經營英語教育企業的美國籍員工9月底在中國東部被捕，他們被控以「虛假的」的罪名。

這家美國企業在臉書（Facebook）上稱，公司創始人哈蘭（Jacob Harlan）和副董事彼得森（Alyssa Petersen）9月底在中國被拘留。

「中國地平線」上個星期在Facebook上指出，這兩人「因虛假犯罪被起訴，他們的家人正努力為他們找國際律師，幫助他們返回美國」。

有美國網民在籌款網站Gofundme.com發起募資行動，協助兩人獲釋。籌款網頁上稱，彼得森已被正式指控「非法移民」的罪名。

9月28日，哈蘭與8歲的女兒在中國山東省濰坊市一家酒店被捕。彼得森是該公司副董事，9月27日前後被捕。

根據Gofundme.com另一個籌款網頁，哈蘭被扣留在鎮江市一家酒店接受警方監視。

美國國務院一位不願具名的官員稱，美方已經掌握兩名美國公民在中國江蘇省被捕的消息，以及江蘇省政府對他們提出的指控。

這名官員稱，「我們嚴肅對待協助海外美國公民的責任，並在密切關注事態發展。」

美國駐華大使館還沒有對此事發表評論。中方也尚未對此事發布正式的消息。

「中國地平線」是一家組織美國人在中國學校教授英語的企業，稱該公司將於10月底結束營業。該公司稱，由於中美之間不斷增加的政治和經濟問題，該公司不能再安全地向中國派遣教師。