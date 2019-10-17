中國高官警告美國：若在亞太部署中程導彈　中方會反擊

自美國退出《中程核力量條約》後，美國國防部長曾表示考慮在亞洲地區部署中程導彈。對此，中國警告稱，如果美國在亞太地區部署中程導彈，一定會出面反擊。

美國國防部長埃斯珀表示，或在亞太周邊國家部署中程導彈。（AP）

中國《環球時報》10月17日報道，中國外交部軍控司司長傅聰16日出席在深圳舉行的第16屆北京國際軍控研討會開幕式，發表了演講。

傅聰警告稱，「如美執意在亞太地區部署陸基中程導彈，算是在中國家門口挑釁，中方將不得不採取必要的反制措施。」

傅聰譴責稱，「美國重拾冷戰思維，在軍控領域不斷毀約退群」，「推卸國際責任，謀求壓倒軍事優勢」。

傅聰接着譴責道，「中國對美國退出《中程核力量條約》深表遺憾並堅決反對」，「此舉將對全球戰略平衡與穩定、亞太和歐洲地區和平與安全及國際軍控體系直接產生消極影響」。

傅聰補充道，「如果美國在亞太地區部署中程導彈，中國絕不會坐視自身利益受損」，「中方希望美國及有關國家在此方面保持克制，謹慎行事，不要採取錯誤行動」。

第16屆北京國際軍控研討會由中國軍控與裁軍協會（CACDA）與美國智庫核威脅倡議協會（NTI）共同主辦，有來自美國、中國、俄羅斯、英國、德國、意大利、日本、韓國等各國的軍事專家和國際原子能機構（IAEA）等國際機構的100多名有關人士出席。