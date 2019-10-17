彈劾美國總統危機引發特朗普陣營內訌不斷

圍繞「通烏門」，美國總統特朗普（Donald Trump）的前任及現任參謀打響攻防戰。

朱利亞尼（右）一直在外圍聯合共和黨人為特朗普進行無罪辯護。（Reuters）

韓國《東亞日報》10月17日報道指出，「通烏門」引發的彈劾美國總統特朗普（Donald Trump）危機逐漸演變成為特朗普的前任和現任參謀之間的攻防戰。

9月辭職的前白宮國家安全事務助理博爾頓（John Bolton）和總統個人律師兼「通烏門」事件的核心人物、前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）分別用「手榴彈」和「原子彈」的稱謂攻擊對方，就誰該為事件負責展開攻防戰。 前白宮國家安全委員會歐洲及俄羅斯事務高級顧問希爾（Fiona Hill）10月14日在議會作證時說，「博爾頓擔心朱利亞尼的做法並稱他為手榴彈（Hand Grenade）」。

《紐約時報》等媒體報道，博爾頓對特朗普通過「秘密人物」朱利亞尼向烏克蘭方面施壓，要求對政敵、前美國副總統拜登（Joe Biden）父子進行調查一事感到震驚。他形容這是「毒品交易」，也明確表示自己不會參與。博爾頓還指示希爾「就朱利亞尼與白宮律師接觸討論烏克蘭問題一事提出問題」。

朱利亞尼則於10月15日發起反擊。他對美國全國廣播公司（NBC）說：「博爾頓稱某人為手榴彈，真是諷刺。很多人不是把他描述成原子彈（atomic bomb）嗎？」他還對《紐約雜誌》表示，「博爾頓離開白宮前，從未向我提及通烏門相關的事。」

據美國國會專門媒體《國會山》報道，民主黨控制的眾議院認為，博爾頓將提供彈劾調查的決定性證詞，目前正在研究是否傳喚他。據一位眾議院議員表示，「博爾頓稱朱利亞尼為手榴彈，這本身就說明了問題。博爾頓認真了解烏克蘭問題的情況，」流露出傳召他為證人的意思。

隨着前任核心參謀和個人律師之間展開攻防戰，特朗普應對彈劾調查越來越困難。部分媒體評價稱，特朗普的防禦牆正在倒塌。相反，也有分析稱，如果美國經濟維持目前的水平，特朗普連任的可能性非常大，不會受彈劾調查的影響。例如國際信用評級公司穆迪在《明年大選展望報告書》中預測稱，「如果經濟好轉，特朗普總統將確保比2016年大選（538人中有304人）更多的選票。」

而「通烏門」事件的另一主角、前副總統拜登的獨生子亨特·拜登（Hint Biden）在接受美國廣播公司（ABC）採訪時說，「我曾經做出錯誤判斷，但從未犯法。朱利亞尼和特朗普總統提出了陰謀論。」此前特朗普一直懷疑拜登為幫助兒子的事業，慫恿烏克蘭方面解除調查亨特擔任理事的烏克蘭天然氣公司布里斯馬（Burisma）集團的總檢察長的職務。