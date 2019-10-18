【通烏門】美駐歐盟大使：特朗普讓私人律師介入烏克蘭外交

美國駐歐盟大使桑德蘭應美國國會眾議院傳召出席國會眾議院閉門聽證會，他作證時指出，總統特朗普指示美國高級官員與其私人律師朱利亞尼商談美國在烏克蘭的政策，他本人不建議有關安排，並對此感到失望。

眾議院就總統特朗普涉對烏克蘭施壓以謀取政治利益發動彈劾調查。桑德蘭（Gordon Sondland）作證時指，在過了一段很長時間之後，他才了解到朱利亞尼（Rudy Giuliani）的任務可能包括促使烏克蘭調查前副總統拜登（Joe Biden）。

桑德蘭在預先準備的證詞中指出，外交政策應該是國務院而非總統私人律師的職責。他亦表示，「以影響即將到來的美國選舉為目的，請求外國政府從事調查工作，這是錯的」。

桑德蘭又說，特朗普與讓朱利亞尼參與烏克蘭的商談，令多位外交官和官員感到失望，他不建議朱利安尼或任何平民參與外交事務，「但是，鑑於總統的明確指示，及我們對特朗普和澤連斯基舉行白宮會議的重視，我們同意按照特朗普的指示。」

桑德蘭的證詞突顯朱利安尼在「通烏門」醜聞中的關鍵角色。這次彈劾調查的重點在於，特朗普7月25日在電話中要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）調查2020年民主黨總統提名出線希望濃厚的參選人拜登及兒子亨特。桑德蘭對此表示自己沒有參與該次通話，亦不知道特朗普在對話中提及拜登。