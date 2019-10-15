【通烏門】美國前俄羅斯事務顧問作供　稱華府對烏政策「做錯事」

美國國家安全委員會前歐洲及俄羅斯事務高級顧問希爾（Fiona Hill）10月14日就「通烏門」在眾議院作供。美媒引述消息人士指，她表示美國政府在烏克蘭政策上「做錯事」。

美國有線新聞網絡（CNN）引述多名消息人士指，希爾作供時提及總統特朗普（Donald Trump）私人律師朱利亞尼（Rudolph Giuliani）在華府對烏克蘭外交政策上的角色，指看見華府對烏政策上「做錯事」（wrongdoing），並已經向包括國家安全委員會（National Security Council）律師在內的官員報告。

報道引述一名對聽證會知情人士指，華府對烏克蘭政策的混亂是源於美國內部的「腐敗」，並稱其烏克蘭的政策已經被「政治化」，暴露了共和民主兩黨的分歧，甚至能夠被俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）利用。

通烏門：消息人士指，希爾在聽證會上批評美國駐歐盟大使桑德蘭（圖），形容他與白宮署理幕僚長馬爾瓦尼進行過一些「流氓行動」。（路透社）

此外，有消息人士指，希爾向議員透露美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）與白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）執行過的事情，並形容為一種「流氓行動」（rogue operation），就連前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）也稱這有如「毒品交易」。

報道引述消息人士則指，希爾表示特朗普曾與桑德蘭直接接觸，其討論超出了一般交換公開文本的範圍。另一名熟悉聽證會的消息人士稱，希爾表示桑德蘭7月10日在烏克蘭一場會議上談及了調查，而這些內容後來被詮釋為對前副總統拜登（Joe Biden）父子調查的參考。

特朗普被指7月25日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，要求對方調查其政敵拜登父子。眾議院其後展開對特朗普的彈劾調查。希爾在8月辭任國家安全委員會的職務。