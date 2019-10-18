【通烏門】白宮承認暫停軍援　與烏克蘭調查有關

白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）10月17日在新聞發布會上表示，美國扣起對烏克蘭3.91億美元軍事援助，與總統特朗普（Donald Trump）尋求烏克蘭調查2016年大選的一則傳聞有關。惟白宮數小時後改口稱，軍援與大選調查之間沒有條件交換

美國總統特朗普被指在7月向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求後者調查美國前副總統拜登與兒子亨特在烏業務。（Reuters）

早前有傳聞指，美國民主黨全國委員會（DNC）在烏克蘭藏有一台伺服器，並聲稱干預美國2016年大選的源頭是烏克蘭而非俄羅斯。路透社報道指，這宗傳聞已被揭穿為陰謀論。

馬爾瓦尼在會上承認，這項獲國會批出的約4億美元軍事援助被扣起，部分原因與特朗普對民主黨全國委員會伺服器的疑慮有關，又稱「外交政策會受政治影響」。他續指，特朗普不希望將這筆軍援給予烏克蘭，原因是他認為該國家非常腐敗。

惟馬爾瓦尼數小時後改口，發表聲明稱「烏克蘭軍援和任何2016年大選調查舉動之間，絕對不存在交換條件，總統也從未要求他，直至烏克蘭對伺服器做出任何相關事情前，扣起任何金錢」。

特朗普7月25日致電烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），請求他「幫忙」查看伺服器一事，以及調查一所總部設於加州的網絡保安公司CrowdStrike。這間公司2016年受僱於民主黨全國委員會，負責調查民主黨電郵的黑客攻擊，並於其後證實攻擊來自俄羅斯。