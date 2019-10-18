蘋果公司行政總裁庫克訪華談擴大投資

美國蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）訪華，10月17日在北京與國家市場監管總局局長肖亞慶會面，談及擴大投資、消費者權益保障以及承擔企業社會責任的議題。是次會面發生在蘋果AppStore在10月初將HKmap.live移除之後。

中國國家市場監督管理總局網站公布肖亞慶17日會見庫克（Tim Cook）等人，「雙方就擴大在華投資與業務發展、消費者權益保護、履行企業社會責任等廣泛議題進行了深入交流」。



網站還公告，肖亞慶也會見美中貿易全國委員會（USCBC）董事會代表團。國務院總理李克強也在人民大會堂會見美中貿易全國委員會董事會主席格林伯格（Evan Greenberg）率領的訪華代表團並同他們座談交流。

庫克到訪亦正值中國浙江將舉行世界互聯網大會，這個活動會有海外公司代表、外交官員及中國政府官員到訪。外界暫時未知庫克會否出席。他對上一次在大會亮相，已是2017年。