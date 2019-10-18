美眾議院議長佩洛西指土耳其願暫時停火是騙局

土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）與登門遊說的美國副總統彭斯 （Mike Pence）達成協議，暫停攻打敘利亞北部庫爾德人，作為交換，美方願意暫停經濟制裁，從會晤現場畫面上看，埃爾多安似有不滿。

埃爾多安10月17日在推特（Twitter）隔空回應美國總統特朗普（Donald Trump）稱：「總統先生，如果我們能夠戰勝人類的天敵恐怖主義，將會挽救更多的生命。我相信，這份共同努力將帶給地區和平與穩定。」土耳其總統府消息人士曾對英國廣播公司（BBC）透露，特朗普10月9日摻雜着威脅和玩笑的親筆信激怒了埃爾多安，「埃爾多安接到這封信，徹底拒絕並且丟進垃圾桶裏。」埃爾多安當天在Twitter上宣布，正式發動代號「和平噴泉」（Peace Spring）的軍事行動，目標摧毀敘利亞北部與土耳其911公里邊境地帶的庫爾德武裝組織。

10月17日下午13時29分，比埃爾多安早兩個半小時前，特朗普標籤埃爾多安發推文：「來自土耳其的好消息。副總統彭斯和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）即將舉行新聞發佈會。 謝謝土耳其總統埃爾多安。 數以百萬計的生命將得以挽救！」此前一天10月16日，白宮公開了特朗普致埃爾多安親筆信，開頭便稱：「讓我們做筆劃算的交易！」你不願為屠殺數以千計的民眾承擔責任，我同樣不願為摧毀土耳其經濟承擔責任。」特朗普在信裏還勸埃爾多安「不要逞英雄」、「不要當傻瓜」。

而美國《新聞週刊》（Newsweek）消息稱，一名當時在場的白宮國家安全官員透露，10月6日在土耳其宣布將入侵敘利亞後，聽到埃爾多安同特朗普的通話，這名官員評價道，特朗普被埃爾多安強勢「碾壓」（Rolled）、顯得「沒骨氣」（Has no spine）。

彭斯10月17日與蓬佩奧一道赴土耳其首都安卡拉，同埃爾多安舉行了逾四小時的會談，從現場畫面上看，氣氛凝重。在彭斯和埃爾多安剛見面時，兩人基本沒有語言交流，只是握手和對視。埃爾多安甚至面無表情。隨後，兩人來到會場，開始「擺拍」。現場一片安靜，只有記者使用相機的「咔咔」聲。而且，兩人不管站着、坐着都顯得異常嚴肅。

《華爾街日報》消息稱，在會晤後的新聞發佈會上，彭斯表示，美國已經在讓庫爾德武裝進行「有序」撤軍。彭斯稱：「今天，美國和土耳其同意，在敘利亞停火。」土耳其將「暫停」軍事行動120小時，同時庫爾德武裝部隊將撤離安全區；一旦撤軍完成，將永久停火。彭斯補充說道，在這段暫停時間內，華盛頓不會對安卡拉實施進一步的制裁；等到停火成為「永久性」，華盛頓將徹底取消對土製裁。

但特朗普曾在10月7日發推文稱，已向埃爾多安強調，如果入侵敘利亞時越界，將摧毀土耳其經濟。

俄羅斯《消息報》評價稱，埃爾多安10月17日給特朗普的回覆可謂直言不諱。

英國路透社消息則稱，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）同參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在10月17日當天發表聯合聲明譴責特朗普政府：「（美土協議）嚴重損壞美國外交的可信度，給盟國甚至是給對手國傳遞出一個危險信號——我們的話不可信。埃爾多安沒有任何付出，而特朗普把一切都給了他。」