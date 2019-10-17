美國副總統彭斯率團抵土耳其　晤埃爾多安尋求停火

美國副總統彭斯（Mike Pence）10月17日率領代表團抵達安卡拉，與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）會面，尋求土耳其停止於敘利亞東北針對庫爾德戰士發動攻擊。惟土耳其官員指，將會繼續展開攻勢。

美國副總統彭斯率領代表團到土耳其斡旋。（美聯社）

彭斯、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）乘坐專車前往總統府與埃爾多安會面。彭斯首先與埃爾多安進行歷時90分鐘的單對單會面，之後雙方官員加入。

彭斯和埃爾多安握手時神情凝重。彭斯和蓬佩奧於會面前未有向記者說話。預計美方官員會警告埃爾多安，如拒絕停止攻擊，將面臨額外經濟制裁。暫時未知會後雙方能否就停火取得進展。

白宮早前公開美國總統特朗普致埃爾多安的親筆信，內容指特朗普警告對方「不要做笨蛋」。有線新聞網絡土耳其頻道（CNN Turk）報道，土耳其拒絕特朗普的呼籲，並將信件扔棄於垃圾桶。

土耳其官員向路透社表示，特朗普的信件未有於土耳其製造到預期的效果，因為沒有必要認真看待。他指，很明確的是，土耳其不希望於邊境有恐怖組織的存在，行動亦不會因為引起外界反應而停止。