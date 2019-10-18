朱克伯格指北京網絡審查　導致Facebook無法在華經營

Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）10月17日在美國發表公開演說，就該公司對平台上的言論監管寬鬆以及對政治廣告缺乏事實查找（fact check）進行辯護。此外他也指中國的網絡審查是導致公司未能進入中國市場的原因。 Facebook近年面對多國加強對其監管的壓力，它被指任由國家政府干預別國大選、任由假新聞或鼓吹極端思想的訊息流通，甚至未能及時遏止恐怖份子行兇時進行直播的影片在平台上流傳。朱克伯格17日對此公開回應。

朱克伯格17日在美國華盛頓喬治城大學發表公開演說，類似情況罕見。他在演說中談及第一修正案以及為民主而戰，稱社交媒體為人們帶來發表言論的革命性通道，不應予以關閉。他說：「人們有表達自己的力量，這是世上一種新型的力量。這是與社會其他權力結構並列的第五權。」

朱克伯格提到Facebook進入中國的問題時指，他努力讓這件事成真，但「我們從來無法就在這裏開展業務所需的條件達成協議，而且他們也從不不會讓我們進入。」

朱克伯格指Facebook從來無法符合華開展業務的條件。（AP）

指中國迫TikTok審查內容 公司否認

除了中國，朱克伯格批評抖音。抖音是近期快速冒升，成為Fb競爭對手的社交平台。他指中國開發的應用程式TikTok（抖音國際版）被迫配合中國政治審查，刪除含有美國示威的內容。他指中國是言論自由當前面對的其中一大威脅。

TikTok發布公開聲明，Twitter否認朱克伯格的指控，並表示他們的內容和審核政策由公司美國的團隊主導，不會受任何外國政府影響，「中國政府沒要求TikTok審查內容，而且中國政府無論如何都不會擁有管轄權，因TikTok不在中國營運。」TikTok補充說，他們沒有刪除香港示威活動的內容。