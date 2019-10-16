【2020台灣大選】Facebook推措施維護選舉公正　政治廣告須驗證

社交媒體巨頭Facebook在周三宣布，台灣總統大選在即，Facebook將提出一系列相對應措施，針對「維護選舉公正」、「打擊不實訊息」、「促進全民參與」三大方面展開多項準備工作。

陳奕儒Facebook將提出一系列相對應措施維護台灣大選選舉公正。（中央社）

Facebook台灣公共政策經理陳奕儒指，Facebook本身已在全球各地的選舉採取措施，對於即將到來的台灣大選，Facebook亦不容許平台受到有心人士操弄，會極力杜絕不當選舉內容出現。陳奕儒強調，Facebook將投入專門資源，確保選舉公平公正，致力阻止不實訊息擴散，並持續與政府、公民團體及選舉相關組織合作。

在「維護選舉公正」，Facebook會在台灣推出「政治廣告透明工具」，任何在Facebook上刊登的選舉或政治廣告，事前都必須經過身份和所在地驗證，用戶也可在Facebook上檢視廣告主的身分及其所刊登的廣告資訊；在「打擊不實訊息」方面，Facebook在台灣啟動第三方事實查證計劃，透過與台灣事實查核中心合作，全力遏止不實資訊擴散。

至於「促進全民參與」，Facebook今年首度移師台灣舉辦新聞素養工作小組會議，又舉率「選舉工作坊」，教育媒體及新聞從業人員如何運用Facebook上的工具製作有價值的新聞內容。

（中央社）