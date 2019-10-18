【新聞背後】特朗普旗下度假村變G7峰會會場　掀違反憲法爭議

美國白宮10月17日宣布，將於特朗普名下的國家多拉爾高爾夫度假村（Trump National Doral），舉行2020年七國集團（G7）峰會。外界除了關注此舉會否牽涉利益衝突外，也認為特朗普有機會違反美國憲法中的「薪酬條款」（Emoluments Clause）。

根據美國憲法第一條第九款，「合眾國不得頒發任何貴族爵位：凡是在合眾國政府擔任有俸給或有責任之職務者，未經國會許可，不得接受任何國王、王子 或外國的任何禮物、薪酬、職務或爵位。」

上述法例除了禁止了貴族頭銜外，也特別標明政府人員不得接收外國禮物或薪酬，故被稱為「薪酬條款」。惟現時很難判斷特朗普的邀請是否稱得上是「收受禮遇」。

七國集團峰會場地：白宮10月17日宣布，2020年峰會將在特朗普名下的國家多拉爾高爾夫度假村舉行。（AP）

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特朗普本人難與業務切割

特朗普利用名下度假村接待外國領袖，幾乎肯定會讓特朗普集團（The Trump Organization）得益。華盛頓郵報（Washington Post）5月時報道則指，國家多拉爾高爾夫度假村在特朗普上任總統後便面臨財政困難，這次特朗普的舉動卻惹人疑竇。

美國有線新聞網絡（CNN）報道指出，特朗普與外國領袖會面時是代表美國國民，不是特朗普本人，而且他本人不收受外國任何報酬也理應輕而易舉。不過特朗普本人與其公司的名稱相同，該名字也出現在世界各地多座建築物上，這難免順帶宣傳了特朗普的業務。

進一步來說，即使特朗普將集團日常業務交給兒子管理，但他基本上不可能與其業務切割開，因為「特朗普」本身就是個品牌。文章指出，特朗普過往的工作就是增長他本人及其業務的利潤，但當他成為總統後，兼負了美國政府的權力，以及在外地代表美國人的責任，故此產生了連串衝突。

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司法部：外國薪酬不適用於商業交易

現時特朗普面臨3宗關於違反「薪酬條款」的訴訟，控方分別是來自自由派團體「華盛頓公民責任與道德組織」（Citizens for Responsibility and Ethics）、民主黨眾議員，以及哥倫比亞特區與馬里蘭州政府。他們指特朗普利用位於華盛頓的一所酒店接待外國人員，並在未經國會審議下接受了外國的款項。款項包括了一個與沙特阿拉伯有聯繫的遊說團體。

美國司法部反駁指，上述提到的款項的是商業交易，而非薪酬。司法部指出，即使受益人是總統，憲法上限制的是來自外國的禮品或薪酬，這並不適用於在貨品或服務的商業交易。那麼特朗普能否繼續在這條「法律罅」游走，則有待法院裁決。