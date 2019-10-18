韓總理將晤安倍晉三提議舉行韓日首腦峰會

韓媒稱，韓國國務總理李洛淵將與安倍會面，並提議舉行兩國首腦會晤，這或緩和韓日關係的緊張局面。

安倍與文在寅在大阪G20峰會期間沒有舉行雙邊會晤。（VCG）

韓國《朝鮮日報》10月18日報道稱，韓國國務總理李洛淵將以參加德仁天皇即位儀式為契機，會見日本首相安倍晉三，提議 「11月內舉行韓日首腦會談」。

據多位外交消息人士透露，李洛淵和安倍的面談將在即位儀式的第二天，即23日或24日進行15分鐘左右。據悉，李洛淵將向安倍轉達韓國總統文在寅改善兩國關係的口信，並解釋首腦會談的必要性。

外交消息人士說：「面談時間最長為15分鐘，因此李洛淵作為政府的祝賀使節，將盡最大努力準備首腦會談的平台。」

據悉，韓國政府正在研究以10月31日至11月4日在泰國舉行的「東盟+3（韓中日）首腦會議」或11月16日至17日舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議為契機，推進韓日首腦會談的方案。

韓國政府認為，要想改善陷入惡化的韓日關係，首先要恢復「首腦間的信賴」，並試圖以此次李洛淵訪日為契機「轉變氛圍」。

有觀察認為，韓國政府之所以在意「11月的韓日首腦會談」，與取消廢除《韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）》決定的期限是11月22日不無關係。

東京的外交消息人士稱：「如果將GSOMIA和限制出口的措施做交換，兩國和解的氣氛可能會迅速升温，但考慮到至今為止日本政府的態度，兩種措施交換的可能性很小。」