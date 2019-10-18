俄羅斯正式提議將聯合國大會第一委員會遷離美國

俄羅斯媒體報道，俄羅斯在與別國磋商過程中，已經擬出將處理裁軍事務的聯合國大會第一委員會從紐約遷往日內瓦或維也納的決議草案，將提交聯合國大會審議。

俄羅斯外長拉夫羅夫聯大期間對美國的行事方式提出批評。（新華社）

據塔斯社10月16日報道，俄羅斯駐日內瓦聯合國機構副代表別洛烏索夫（Andrey Belousov）指出：「相關草案已起草完畢，我們甚至還進行了非正式磋商，那些希望了解我方立場的代表團出席了這次磋商。」

第一委員會的文件提交期限將在10月17日截止。

別洛烏索夫強調：「俄羅斯代表團按具體指令行事，其中便規定要提交這份文件，目前，我們沒有接到不提交的命令，我們將按指令辦。」

報道稱，自第74屆聯大開幕以來，美國已拒絕向18位俄方代表發放簽證。出席處理裁軍事務的聯大第一委員會會議的俄方代表團就有三分之一成員被拒簽。

美國給出的理由是「技術原因」。但俄羅斯外交部表示，華盛頓的解釋站不住腳，拒發簽證是一種外交羞辱。

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Kiriakov）此前接受採訪時表示，在拒絕發放入境簽證這一問題上，美國視國際法為無物，背離了1947年聯合國總部設在紐約後所締結的協定，沒有盡到東道主的義務。美國是這場不值得的外交鬧劇的始作俑者，遭受美國這種傲慢態度的國家，並非只有俄羅斯。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）此前在接受俄《生意人報》採訪時表示，今年4月本應出席聯合國裁軍委員會會議的有關部門領導人被美國拒籤時，俄羅斯就正式提出過，若各國代表團無權派出他們認為合適的人去表明本國立場、捍衛本國利益的話，就不要在美國境內舉行該會議。

拉夫羅夫稱，美國這種粗魯無禮的行為是不能容忍的，如今看來得討論聯合國總部所在地換地一事了。

無獨有偶，伊朗方面在參加聯合國大會時，也面臨同樣的問題，在聯合國大會開始前，美國與伊朗之間的緊張關係因為沙特兩處石油設施遇襲再度升級，外界一度擔心美國是否會全部拒籤，導致伊朗無人能參加聯合國大會。