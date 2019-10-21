聯合醫院研發病人手術進度通訊系統　 冀能緩解病人家屬焦慮

基督教聯合醫院和資訊科技部合作研發一套手術病人狀況通知系統，讓病人家屬可隨時隨地打去熱線電話查詢病人最新手術狀況，以緩解家屬或照顧者在等候病人手術時的焦慮。計劃由今年3月18日開始試行，至今參與計劃的病人照顧者總共超過4,100名。

聯合醫院和資訊科技部研發病人手術資訊發放系統，有病人家屬 (左一) 指系統能有效減輕焦慮。(蕭韻蕊攝)

名叫「手術知Phone」的通訊系統由去年3月起研發，系統會從手術室管理系統中提取手術狀況資訊，並以互動語音系統發放相關資訊予病人家屬。醫院會派發一張印有病人密碼的單張給予要做手術的患者，由他們決定是否把密碼轉交給最多兩名家屬。家屬只要打去熱線號碼再輸入密碼，就可以成功登記並收聽電話語音通知，以得悉病人的手術狀況，例如「正在等候區準備中」、「已進入手術室」等。

醫院指，此計劃屬於自願性質，系統會保密病人的個人資料，單張上只會印上病人密碼和姓氏，保障病人私隱。而病人完成手術離開手術室的當晚凌晨12時，語音系統就會取消服務。

昊君媽媽為病人家屬，她使用過此系統後表示因可以透過系統獲悉十幾歲大兒子的手術狀況，故此可以短暫離開手術室範圍，亦減輕她的焦慮。

聯合醫院表示未來會考慮把此系統擴展到九龍東聯網其他醫院，亦會研究「網上查詢」的可行性；然而由於須作私隱和網上保安方面的研究，故此相信需要一段時間。