墨西哥毒梟惡過政府軍　開槍火拼兼劫囚　打擊毒品路難行

墨西哥國民警衛隊10月17日出現尷尬一幕，他們在西北部的庫利亞坎（Culiacan）捕獲販毒集團的28歲少主奧維迪奧（Ovidio Guzmán Lopez），但隨即遭前來「劫囚」的武裝份子爆發血腥槍戰，最後在毒販強大火力底下，當局決定放人。這場電影式槍戰令庫利亞坎城「一朝成名」，#Culiacán一詞更成為國際新聞的熱門搜尋字眼。 為何當地毒販如此惡？儘管大毒梟「矮子」（El Chapo）古斯曼（Joaquin Guzman）已在美國判囚終身，惟當地販毒集團之間，以至內部的鬥爭仍然相當激烈。分析認為，這次事件對矢志打擊暴力問題的墨西哥政府造成嚴重打擊。

事發當日國民警衛隊正在庫利亞坎巡邏，意外發現古斯曼的兒子奧維迪奧，並一度將他拘捕。豈料他所屬的錫那羅亞集團（Cártel de Sinaloa）的毒販出動「救駕」。他們駕駛配備白朗寧M2重型機關槍的車子「巡邏」，利用步槍與軍警駁火，有毒販則到處在街上放火等，封鎖道路；另有片段拍攝到有人手持火箭炮防備。

經過約4小時猛烈交火，庫利亞坎形同戰區。當局為免事態惡化和波及居民，只好被迫撤退，並將奧維迪奧放走。

▼古斯曼的28歲兒子奧維迪奧

📷 | Heavy clashes between police and drug cartels broke out in #Mexico's Culiacán following the arrest of Ovidio Guzmán López, also known as "The Rat" - the son of #Mexican drug lord El Chapo pic.twitter.com/8daC0L6i7U — EHA News (@eha_news) 2019年10月18日

「矮子」古斯曼離去 毒品戰場更趨激烈

槍戰所在的庫利亞坎位於錫那羅亞州（Sinaloa），正是大毒梟古斯曼的發跡地，他多年來透過走私海洛英、可卡因、大麻和冰毒等，建立龐大的販毒帝國。他曾兩度在墨西哥落網，並於2019年在美國判囚終身。惟墨西哥當地涉毒的暴力問題仍沒有改善跡象，錫那羅亞集團現時更成功奪取奇瓦瓦州（Chihuahua）和下加州（Baja California）的運毒路線，繼續擴張。

古斯曼2017年被引渡至美國，成為強弩之末後，錫那羅亞集團內的勢力蠢蠢欲動。《洛杉磯時報》報道指，古斯曼的兒子、人稱「小矮子」的伊萬（ Ivan Archivaldo Guzman）、耶蘇斯（Jesús Alfredo Guzmán），以及這次槍戰的主角奧維迪奧，與集團元老桑巴達（ Ismael Zambada）一度心生嫌隙並發生衝突。雙方雖然後來和解，但可見販毒集團內部鬥爭仍是個計時炸彈。

各販毒集團之間的競爭也是釀成墨西哥紛亂的來源之一。根據美國國會研究服務局（CRS）8月的報告指，古斯曼的引渡似乎導致另一個販毒組織「哈利斯科州新生代集團」（CJNG）與錫那羅亞集團的競爭，促成更多暴力問題。這個組織在2010年獨立自錫那羅亞集團；它們在17日的槍戰中「耀武揚威」，於警車上放置寫上CJNG的大型標語，警告當局不要支援其他敵對的犯罪集團，例如來自米卻肯州（Michocan）的Los Viagras。

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庫利亞坎槍戰打擊政府信心

墨西哥政府自2006年起打響「毒品戰爭」，旨在派遣更多軍警打擊販毒集團。現任總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）上台後也誓言解決國內的黑幫殺戮問題。惟單單在上周，米卻肯州和格雷羅州（Guerrero）便發生兩宗大型殺人事件，導致13名警察、14名平民和1名士兵死亡；加上庫利亞坎槍戰，不禁令人懷疑墨西哥政府能否有效打擊持有強大火力的毒販集團，還有武力鎮壓的方式會否為平民帶來更大傷害。

美國錫拉丘茲大學安全分析師麥科米克（Gladys Mccormick）認為，庫利亞坎槍戰向其餘犯罪集團帶來訊息——「只要他們有足夠的火力作戰，他們就能為所欲為」，原因是政府根本沒有足夠資金還擊。由此可見，墨西哥打擊毒品的路途仍然十分崎嶇。