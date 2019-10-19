埃爾多安：特朗普信件不符外交禮節　我們不會忘記

土耳其揮軍敘利亞，攻打境內的庫爾德族武裝組織。美國總統特朗普（Donald Trump）上周去信土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），警告對方不要做「笨蛋」。埃爾多安10月18日批評信件不符合外交禮節，又稱土耳其不會忘記這封信件。

土耳其攻打敘利亞：美國總統特朗普上周去信土耳其總統埃爾多安，提及土耳其對敘利亞發動的軍事行動，警告對方不要做「笨蛋」（AP）

埃爾多安在伊斯坦堡（Istanbul）向外國記者表示，「特朗普總統那封不符合政治及外交禮節的信件出現在媒體上，我們沒有忘記。當然，忘記（這封信）是不合適的」。惟他指出，基於兩國領袖的相互關愛和尊重，他也沒有把這件事放在「議程」上。他只稱，當時機適合，土耳其便會做必要的事情。

埃爾多安又指出，如果在敘利亞的庫爾德武裝份子在5日停火限期結束後，仍未撤出敘國東北部，土耳其將會採取以更決斷的方式展開攻勢。

特朗普10月9日去信埃爾多安，提到土耳其同日於敘利亞東北部展開的軍事行動，要求對方「別要讓世界失望」，「別做硬漢，別當笨蛋」，並稱「遲陣子會致電你」。白宮10月16日公開信件，信函的措辭引發外界關注。

美國副總統彭斯（Mike Pence）10月17日與埃爾多安達成停火協議，後者同意讓庫族部隊在5日內撤出安全區，華府則同意土耳其軍事行動結束後撤銷制裁。