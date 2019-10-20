特朗普：G7峰會選址不再考慮旗下國家多拉爾度假村

美國是2020年七國集團峰會（G7）的主辦國，總統特朗普（Donald Trump）10月19日在Twitter宣布，峰會選址不會再考慮自己名下的國家多拉爾高爾夫度假村。

七國集團峰會場地：白宮10月17日宣布，2020年峰會將在特朗普名下的國家多拉爾高爾夫度假村舉行。（AP）

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特朗普稱：「因此，基於傳媒和民主黨人瘋狂與非理性的敵視態度，我們將不再考慮邁阿密的特朗普國家多拉爾高爾夫球俱樂部。我們將馬上開始尋找另一個場地，包括（選擇）大衛營（Camp David）的可行性。謝謝！」

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月20日

白宮代理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）17日宣布，2020年G7峰會將於6月10日至12日在特朗普國家多拉爾（Trump National Doral）舉行。他多次強調度假村設備完善，幾乎是為七國集團（G7）峰會度身定做。儘管馬爾瓦尼稱總統不會從中獲利，此舉還是引來違反道德規範與利益衝突爭議。