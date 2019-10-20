文在寅考慮寫親筆信予安倍　李洛淵訪日備受重視

韓國總理李洛淵即將在10月22日訪日，出席天皇登基典禮，並預定在24日與首相安倍晉三會面。日媒報道指總統文在寅正考慮寫親筆信，讓李洛淵帶往日本，反映韓國重視這次會面，或成為打破兩國關係僵局契機。

李洛淵即將前往日本，出席德仁天皇登基大典，並與安倍晉三會面。（Getty Images）

李洛淵接受日本共同社訪問，確認24日將與安倍晉三會面。訪問中李洛淵表示文在寅正考慮寫親筆信，讓李洛淵帶往日本給予安倍。

李洛淵稱文在寅向他提議要否寫親筆信給安倍，李洛淵回答道：「請你寫吧。」

李洛淵又表示文在寅希望能在任期內解決日韓歷史問題，並稱儘管未有公式會面，日韓背後正就二戰強徵勞工問題進行對話。李洛淵希望能獲兩國領導人支持，讓事件更快解決。

韓國駐日大使南官杓在接受《日本經濟新聞》訪問時亦指出，韓國並不拘泥於過去提出的「1+1方案」，對日本提出解決強徵勞工問題方法持開放態度。韓國在6月時提出以韓日企業共同負擔賠償的「1+1方案」，遭日方拒絕。

韓國重視李洛淵訪日

分析指出，日本恐難以接受任何要求日本支付倍償的方法，但文在寅考慮寫親筆信予安倍，可見韓國重視李洛淵訪日的態度。安倍在16日亦表示日韓不應終止對話。

外界相信李洛淵與安倍會面難以取得重大突破，但會面將有助緩和氣氛，為未來進一步對話尋找解決方法鋪路。