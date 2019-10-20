德法兩國示威　抗議土耳其揮軍敘利亞

德國及法國10月19日有示威，反對土耳其在敘利亞北部的軍事行動。

在德國的科隆市（Cologne），約一萬名人參加左翼團體發起的遊行，遊行大致和平。部分示威者手持敘利亞庫爾德部隊的旗幟，反對土耳其入侵敘利亞。

法國巴黎逾一千人集會譴責土耳其。（AP）

在法國巴黎，逾一千人在共和國廣場（Place de la Republique）集會，譴責土耳其的軍事行動。有示威者舉起「土耳其政府正在對人類犯下罪行，完全不受懲罰」的橫額，以表達對安卡拉的不滿。

有參與示威的庫爾德學生表示，庫爾德人協助美國打擊極端組織ISIS，及後卻被棄如敝屣；「當對我們有用時，就稱我們為庫爾德人；當不需要我們，就叫我們恐怖分子。」

在法國的庫爾德人組織成員表示，土耳其是比ISIS更危險的敵人， 因為前者有戰機，更空襲庫爾德人。

美國副總統彭斯（Mike Pence）17日與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）會面後宣布，土軍在敘利亞北部的軍事行動將停止120小時。惟土耳其政府堅稱，所謂「停火協議」是土軍「暫停在該區進行軍事行動」。

敘利亞傳媒19日報道，敘利亞東北部哈塞克省拉斯艾因及泰勒艾卜耶德等地仍遭空襲和炮擊，8名平民死亡、約25人受傷。