敘利亞局勢緊張　俄羅斯進駐　土耳其促庫爾德撤出邊境地區

美軍撤出敘利亞東北部，土耳其隨即展開軍事行動。俄羅斯同時趁機派軍填補敘北保安真空。土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）10月16日指，敘利亞的庫爾德戰士必須撤出敘北邊境地區，土耳其才會停止攻擊。

土耳其的坦克和軍隊於曼比季附近駐守。（美聯社）

敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）16日指，俄羅斯軍隊已經越過幼發拉底河（Euphrates River），推進至科巴尼（Kobani）市郊。路透社報道，曼比季（Manbij）附近建築物掛有俄羅斯和敘利亞國旗。

黎巴嫩廣場電視台（al-Mayadeen TV）報道，俄羅斯支持的敘利亞政府軍亦已經於拉卡（Raqqa）設置前哨基地。

埃爾多安於國會表示，土耳其不會因為受壓而低頭，將繼續進行軍事行動，直至土軍深入敘利亞境內約30或35公里。他要求庫爾德棄武和清除陷阱，並且撤出曼比季至伊拉克邊境一帶的「安全區」。

埃爾多安早前重申不會停火，明言不會擔心任何制裁。他指，由於美國政客「非常不尊重」，有機會取消11月訪美行程。他亦批評美國採取「非法和醜陋」的行動，指控土耳其人民銀行（Halkbank）違反伊朗制裁並展開刑事起訴。

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）抵達土耳其，預計16日與土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）會面。美國副總統彭斯（Mike Pence）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦預計17日與埃爾多安會面。