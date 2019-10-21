印度對RCEP談判態度急轉　提多項強硬要求均遭拒

在日本、中國、韓國及東盟（ASEAN）等16個國家參加的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判中，印度曾對年內談妥展示靈活姿態，但現在已經再次傾向謹慎。這是因為作為允許削減關税條件展示的導入保障措施（緊急進口限制）相關討論沒有進展。

RCEP談判經歷曲折，圖為2019年9月8日，在泰國曼谷舉行的RCEP第7次部長級會議。（Getty）

日本共同社10月19日報道援引談判消息人士報道稱，印度在10月12日的RCEP部長會議上主張導入防止中國產品大量湧入的保障措施，但圍繞作為對象的品種和期間的協調工作進展艱難。

報道認為，雖然11月初將在泰國曼谷召開RCEP首腦會議，但能否談妥形勢微妙。

據談判消息人士透露，印度還要求採取措施，防止使用了許多中國原材料的產品經東南亞，作為「東盟產品」大量出口到印度，但中國和東盟方面表示了為難。

此外關於電子商務，印度要求針對把本國國內數據帶至國外進行監管，但希望確保數據自由流通的日本等反對。

談判相關人士稱：「（印度的主張）極其強硬。」

報道還指出，印度的對華貿易逆差巨大，以中小製造業為主，反對談妥RCEP的呼聲高漲。

而此前分析普遍認為，印度在RCEP談判上表現積極，甚至正在力排眾議推動談判進程。德國之聲中文網曾援引一名對談判進程知情的消息來源說，印度同其他國家已就設置安全機制問題達成了原則性一致。

不過，早前德國之聲就提到，印度對推動RCEP談判的主要顧慮一直來自於中國。印度的奶農以及其他生產行業擔心一旦國門大開，中國的廉價進口產品將衝擊印度的農業市場，而直到目前，印度13億人口基本依賴國內的農業生產。

除農產品問題外，印度國內的批評者還認為，中國產的廉價手機、鋼材、工業產品以及玩具都會充斥印度市場。