澳智庫指中國對南太貸款構成風險　但不認為蓄意製造債務陷阱

澳洲有智庫發表報告，敦促中國調整在南太平洋地區的貸款，認為目前貨款對多個太平洋島國構成明顯風險。但報告承認缺乏證據顯示中國在南太平洋地區進行蓄意的「債務陷阱外交」。

澳洲羅伊研究院（Lowy Institute）10月21日發佈一分報告稱，中國龐大的放貸規模以及缺乏強而有力的制度保護借貨國家的財務可持續性，構成了明顯的風險。

報告指出，六個太平洋地區國家，包括庫克羣島、斐濟、巴布亞新畿內亞、薩摩亞、湯加與瓦努阿圖，在2011年至2018年期間，向中國借貸總額約60億美元，佔該地區GDP的21%。其中中國成為薩摩亞和瓦努阿圖最大的單一債權國。

不過報告指出，沒有證據顯示中國這些地區進行蓄意的「債務陷阱外交」，認為有關說法言過其實，但敦促北京應調整在該地區貸款活動的規模、性質和不透明性。

報告稱，如果中國希望避免陷入債務陷阱指控，繼續成為太平洋地區主要的發展融資國，需要對其方式進行重大調整，包括採用與多邊機構類似的正式貸款規則。

中國在太平洋地區的影響力持續上升。中國商務部10月14日發布消息稱，為推動落實國家主席習近平訪問太平洋島國及菲律賓的重要務實合作成果，第三屆中國－太平洋島國經濟發展合作論壇將於10月20至21日於薩摩亞首都阿皮亞舉行。國務院副總理胡春華將赴薩出席論壇，並訪問薩摩亞、菲律賓。

9月份，兩個太平洋島國，所羅門群島與基里巴斯先後與台灣斷交，並與中國大陸正式建交或恢復大使級外交關係。