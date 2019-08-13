面對澳洲施壓　太平洋島國不打算放棄與中國合作

太平洋島國論壇將於當地時間8月13日至16日在圖瓦盧舉辦。16個國家的首腦將出席本次論壇，其中包括澳洲。值得注意的是，論壇優先議題將不是如何對抗中國在地區日益增長的影響，而是如何應對全球氣候變暖現象。

澳洲《悉尼先驅晨報》8月12日刊文稱，澳洲總理莫里森（Scot Morrison）近日將面對焦慮不安的太平洋島國領導人，這些領導人堅持認為緊急的氣候行動——而非中國不斷增強的影響力——才是該地區最為緊迫的問題。

許多低海拔和欠發達國家的領導人已經警告說，他們不希望成為大國博弈的走卒，而是要求採取強有力的行動來遏制不斷上升的海平面和供水安全問題。

中國在太平洋島國的影響力不斷增長，開始對澳洲的地位構成威脅。（VCG）

自從莫里森2018年就任總理以來，澳洲在太平洋地區內進行更多接觸一直是他的一個重點。2018年11月他宣布，作為與「我們的太平洋家族」關係的新篇章，澳洲將把其與太平洋島國的接觸提升到一個「新的高度」。

《悉尼先驅晨報》還指出，島國領導人們不希望大國博弈掩蓋他們的下列擔憂，即澳洲和其他發達國家沒有做足夠多的事情來着手解決他們的氣候關切。圖瓦盧總理索波阿加（Enele Sopoaga）警告說，除非採取有意義的行動來處理這個問題，否則莫里森政府的「邁步」計劃將以失敗告終。

另據法新社援引太平洋島國論壇秘書長泰勒（Dame Meg Taylor）的話報道稱，太平洋島國仍像過去一樣把精力集中在確定自身命運上。她認為，本次論壇是在其歷史轉折時刻召集的。

俄羅斯衛星通訊社則認為，島國的主要問題是面臨着世界各大洋海平面因全球氣候變暖而上升的威脅。在此情況下，作為世界煤礦開採和貿易的主要國家之一，澳洲被認為是這個問題的主要根源。鑑於莫里森對全球氣候變暖的災難性後果理論以及對令他們不安的首要問題持懷疑態度，因此這些地區首腦對莫里森領導下的澳洲的冷漠感到強烈失望。

報道還指出，觀察員們因此認為，島國未必將關注澳洲提出的對抗中國的呼籲，而澳洲也未認真考慮島國的自然安全問題。澳洲明顯在這個問題上無力採取合適步驟迎合素來處於其影響之下的國家，這大大破壞了他利用鄰國遏制中國的企圖。

報道還稱，依靠提供貸款發展基礎設施和資源行業，中國加強了在這一地區的存在。這使得澳洲、新西蘭、美國、英國和法國開始本國的進攻行動。在過去十年內，中國幾乎從零起步，成了太平洋地區最大的金融輸出國，為島國開闢了利用廉價金融、資助和投資的可能性，而這早在幾年前對他們來說是不可置信的。