王岐山出席印尼總統就職典禮　成獲接見首位外賓

中國國家副主席王岐山當地時間10月20日訪問印尼，出席印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）的就職典禮，並與佐科維多多舉行會晤。而王岐山也是佐科維多多就職後接見的首位外國貴賓。

據印尼《國際日報》10月21日報道，佐科維多多的就職典禮20日在雅加達國會大廈舉行。出席的國家貴賓有中國國家主席習近平特使、中國國家副主席王岐山、美國交通部長趙小蘭為首的美國代表團，以及來自汶萊、馬來西亞、新加坡、澳洲等國貴賓。

王岐山於20日晚上7時抵達總統府獨立宮，成為佐科維多多就職後接見的首位外國貴賓，雙方會談約15分鐘。印尼外長雷特諾（Retno Marsudi）以及內閣國務秘書部長、內閣秘書陪同佐科維多多接見王岐山。

當地時間10月20日，中國國家副主席王岐山（左一）訪問印尼，會見印尼總統佐科維多多（左三）。（AFP）

王岐山離開獨立宮後，佐科維多多接着會見越南、緬甸、韓國、菲律賓、日本、阿拉伯聯合酋長國、美國等外國貴賓。

據悉，過去6年，習近平曾2次到訪印尼，佐科維多多5次訪華，兩國元首剛剛在二十國集團（G20）大阪峰會期間舉行第8次會晤。2018年，中國新一屆政府成立後，中國國務院總理李克強首訪首站即到印尼。2019年4月，印尼副總統卡拉（Jusuf Kalla）代表佐科維多多出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

值得注意的是，王岐山結束訪問印尼後，將啟程前往日本參加日本天皇的即位典禮，身份同樣是習近平特使。