王岐山將以「習特使」身份訪問印尼和日本

中國外交部發言人耿爽在今天（14日）的例行記者會上宣布，應印度尼西亞政府和日本政府邀請，中國國家主席習近平特使、國家副主席王岐山將赴印尼首都雅加達出席於10月20日舉行的佐科維多多（Joko Widodo）總統就職儀式，赴日本首都東京出席於10月22日舉行的德仁天皇即位慶典，並對兩國進行友好訪問。

王岐山與習近平關係較好，被稱「第八常委」。（路透社）

中國駐印度尼西亞大使肖千10月10日在《印尼媒體報》發表題為《中國的發展與中印尼關係成就》的署名文章稱，中印尼互為重要近鄰，兩國友好源遠流長。

文章指出，新中國成立後，印尼是最早同中國建交的國家之一，兩國攜手其他亞非國家倡導的萬隆精神為推動建設新型國際關係作出重要歷史貢獻。近年來，在習近平和印尼總統佐科的堅強領導下，雙邊關係步入發展快車道，正處於歷史最好時期。

據悉，過去6年，習近平曾2次到訪印尼，佐科5次訪華，兩國元首剛剛在G20大阪峰會期間舉行第8次會晤。去年，中國新一屆政府成立後李克強總理首訪首站即到印尼。今年4月，印尼副總統卡拉代表佐科出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

此外，中日關係也在中美貿易戰的籠罩下急劇升温。日本首相安倍晉三10月9日在參院全體會議上說，政府決心擴大與中國所有層面的交流，把日中關係推上新階段，開創日中新時代。

日本外相茂木敏充9月26日與中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談時，雙方確認為中國國家主席習近平預定於2020年春季訪問日本展開合作。

中國國慶70周年期間，安倍不僅送上視頻寄語，關於預計2020年春天習近平作為國賓訪日，安倍強調稱：「對於展現日中兩國嶄新的未來姿態，這是絕無僅有的重要機會。希望使之成為符合日中新時代的有意義的訪日。」

安倍同時指出：「兩國合作致力於地區及全球課題、為國際社會作貢獻將有利於構築兩國嶄新的未來。」