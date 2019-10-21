2019香山論壇規格創新高　魏鳳和演講嚴厲警告台獨分子

中國國防部長魏鳳和10月21日在北京香山論壇的開幕禮演講中警告台獨分子，稱搞分裂是死路一條。

綜合媒體10月21日報道，第九屆北京香山論壇於10月21日舉行開幕禮，本屆論壇76個官方代表團600餘人參會，包括23位國防部長、6位軍隊總參謀長。此次論壇，從受邀國家參會規模和領導級別來看，都堪稱「史上最高規格」。

值得一提的是，今年俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）首次出席該論壇，而朝鮮人民武力省副相金亨龍再次率團參會。

魏鳳和10月21日出席香山論壇的開幕禮，他對台獨分子發出了嚴厲警告。（Reuters）

另外，美國今年派出20人的代表團來華，規模遠超以往。2018年第八屆北京香山論壇上，美國派出6名官方代表和6位學者代表參會。此次美國代表團中還包括了美國國防部長辦公室的2名中國方向主管。

作為東道主的中方，今年論壇將有23名將軍集體亮相，其中包括中國國防部長魏鳳和，與以往相比級別高、人數多，成為本屆北京香山論壇的一大亮點。他們將與外方官方代表團、學者就國際秩序和世界和平相關議題進行交流。

21日上午，魏鳳和在香山論壇的開幕式上說：「中國是世界上唯一尚未實現完全統一的大國，解決台灣問題、實現祖國的完全統一，是大勢所趨、大義所在、 民心所向，是任何人、任何勢力都阻擋不了的。」

魏鳳和還說：「中國致力於推動兩岸關係的和平發展，推進中國和平統一進程，但我們決不會任由台獨分子鋌而走險，決不會坐視外部勢力插手干涉。祖國統一是人間正道，搞分裂只能是死路一條。 」

他還說：「南海諸島、釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，老祖宗留下來的土地，我們一寸也不能丟。在新中國成立70周年慶祝大會上，中國軍隊進行了改革重塑後的首次整體亮相，以強大的陣容、磅礴的氣勢接受了黨和人民檢閲。我們完全有信心有能力維護國家主權、安全、發展利益，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。」

在論壇開始的當天，中國國家主席習近平向論壇致賀信。習近平指出，和平是人類的永恒期望。中國堅持以對話促合作、以合作促和平、以和平保發展。

紹伊古當天也在論壇上發表講話說，美國推動的印太倡議破壞多邊合作。「美國推動的印太倡議並不包括該地區的所有國家，這將導致利益聯盟的形成，不符合形成一個單一、不可分割的安全空間的目標，而且還會破壞該區域多邊合作體系的有效運作。」