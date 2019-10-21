【加拿大大選】兩大黨逐鹿還看「造王者」　政府未來施政或困難

加拿大10月21日舉行國會選舉，曾帶領自由黨大勝保守黨的總理杜魯多（Justin Trudeau）競逐連任，不過他這四年治績平平但負面新聞一單接一單，已不復當年聲勢，籌組少數派政府執政幾成定局。以「選擇前進」（Choose Forward）作今次大選口號的杜魯多，又能如何前進，未來又會遇到甚麼困難？

加拿大選舉簡介

加拿大大選中，政黨只要取得170個席位，就可組成多數派執政黨成立政府。安大略省（Ontario）是該國人口最多的省份，有121席；魁北克省（Quebec）有78席；卑詩省（British Columbia）就有42席。

經濟及環保是今次選舉的重要議題。當地人關心樓價、醫療保健、稅收、教育及大麻合法化之餘，亦關心氣候變化問題。

加拿大大選：圖為杜魯多10月18日在安大略省上沃恩出席競選活動。（Reuters）

杜魯多的難題

杜魯多上任首年因形象討好，讓人充滿期待，但目前聲勢已不如以往。他任內四年實現休閒大麻合法化，以及提高兒童福利等競選承諾，但仍有很多重大議題未有兌現，包括改革選舉制度，和平衡財政預算等。治績並無特別讓人印象深刻同時，他更一再讓選民失望：

1. 加拿大政府2018年底應美國要求，逮捕中國華為副董事長孟晚舟，導致中加關係變差，影響兩國經貿關係。

2. 杜魯多2019年初陷入干預司法獨立醜聞，被指曾向時任司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓，要求她協助建築公司SNC-Lavalin免遭貪污檢控。

3. 2016年他到慈善家阿加汗四世（Aga Khan）的島嶼度假，被指違反聯邦操守規定。

４. 他又被爆出2001年擔任教師時，將臉和手臂塗黑扮成阿拉丁參加化裝舞會，被指涉及種族歧視。

加拿大大選：杜魯多（中）被爆出2001年擔任教師時，將臉和手臂塗黑扮成阿拉丁參加「阿拉伯之夜」化裝舞會。（資料圖片 / 美聯社）

杜魯多的主要對手

當地主要政黨為自由黨以及保守黨。對上一次國會選舉發生在2015年，杜魯多帶領自由黨在338席中贏得184席，得票率達39.5%，組成多數派政府。

現年40歲的保守黨黨魁希爾（Andrew Scheer）是杜魯多最大對手，最新民調顯示，保守黨支持度直逼自由黨，兩黨勢均力敵，支持度都是僅略高於三成。

新民主黨（NDP）排第三位，支持率約18%。現任黨魁是信奉錫克教的少數族裔議員、40歲的辛格（Jagmeet Singh）。

緊隨其後的是魁北克集團（Bloc Québécois）及綠黨（Green Party），前者主力提倡魁北克省脫離加拿大聯邦；後者是主打環保議題的左翼政黨，黨魁是梅伊（Elizabeth May）。

加拿大大選：杜魯多的目前聲勢已不如以往。（AP）

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大選造王者

按目前選前形勢，無一個政黨可以獨立贏得過半數，政黨要取得國會議員多數信任，才有資格上台執政。這會出現兩種組成方式：聯合政府或少數政府。

聯合政府即政黨達成合作關係，集合其席位達到國會半數並共同執政；少數政府即由一個政黨組閣，但是透過得到其他政黨的支持。

無論是自由黨或保守黨險勝，作為現在執政黨，自由黨有優先機會組織政府； 希爾同時亦可狙擊杜魯多，與其他政黨尋求合作，這意味新民主黨及魁北克集團都可能成為造王者。

新民主黨已表明不可能與保守黨合組少數派政府。

加拿大大選：分析相信，杜魯多應能組成少數政府，惟在執政及管治將變得困難。（AP）

加拿大未來

分析相信加拿大極大的可能迎來杜魯多的少數政府，假如他無法組成聯合或少數政府，就可能要辭去總理職務或重新舉行大選。

若杜魯多成功連任，他領導的少數政府在執政及管治上將大不如前。由於執政黨並無與其他政黨達成固定合作協議，杜魯多需在每個議題上，單獨爭取國會大多數支持，意味施政將變得困難。