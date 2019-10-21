王岐山將訪日　美軍方就中國軍事威脅發警告

中國國家副主席王岐山將訪日，在中日關係回暖之際，美國軍方卻就中國軍事威脅警告日本。

彭博社10月21日報道稱，美國一名高級軍官在東京表示，日本應採取更多行動，提醒公眾注意來自中國日益增長的軍事威脅，並重新考慮拒絕進攻性武器的立場。

這名不願透露姓名的官員對記者說，日本政府電視台和公眾需要就存在的威脅進行討論。該官員特別提到中國的風險。

這位美國官員說，中國在加強其彈道導彈部隊方面投入了大量資金，這支部隊近年來迅速擴大。這名官員還說，中國繼續公開表示支持和平、穩定與安全，但其言行不一，因為中國正在建立武器庫存，威脅着日本和該地區其他國家。

這名官員說，日本憲法規定日本不能使用進攻性武器，但是這種做法已經難以再被接受了，應該成為與公眾討論的另一個話題。

這位美國官員說，訓練的限制正在影響美國軍隊和日本自衛隊應對突發事件的能力。他還說，日本應儘快就這個問題展開辯論。

這位美國官員的表態，正值中國國家副主席王岐山即將訪日之際。據悉，王岐山將赴日本首都東京出席於10月22日舉行的德仁天皇即位慶典，並對日本進行友好訪問。

美國方面此前就曾有打算在日本部署中程彈道導彈。8月2日，美國正式退出《中導條約》。日本沖繩縣當地主流媒體《琉球新報》10月3日報道，美國將在兩年內從沖繩開始，在日本部署大量新型中程彈道導彈。

中國國防部長魏鳳和10月21日在北京的香山論壇開幕式上發表演講說，試圖在亞太地區部署中程導彈，強化針對其他國家的軍事同盟，只會給地區安全增加不確定因素。

俄羅斯防長紹伊古（Sergey Shoygu）當天也在這次論壇上說：「我們確信，促使華盛頓單方面退出《中導條約》的真正原因是遏制中華人民共和國和俄羅斯聯邦。」