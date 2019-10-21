如何看待「中美貿易戰」帶來的機遇　印俄態度截然不同

中美貿易戰已經持續了一年多，對於這場曠日持久的貿易戰帶來的機遇，不同的國家有不同的態度。

綜合媒體10月21日報道，印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）10月19日在參加完世界銀行年會後對記者們說：「我會找那些正在撤離、或在考慮撤離中國的跨國公司……盡一切努力邀請他們來印度發展」。西塔拉曼還表示，她回國後將制定一份「藍圖」，以吸引這些跨國公司。

印媒《經濟時報》報道稱，印度財長西塔拉曼19日在參加完2019年國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行秋季年會後對記者表示，她將為那些把眼光投向中國以外、把印度作為首選投資目的地的跨國公司準備一份「藍圖」。

她表示，那些考慮將業務撤出中國的行業領袖們，「肯定會認為印度是個合適的選擇」。因此，對印度政府來說，現在與許多行業領袖見面並邀請他們來印度可能非常重要。

「我回國後肯定會這麼做……我回去後計劃，以某種方式來確定那些正在或可能考慮撤離中國，來自美國、英國、歐洲的跨國公司」，西塔拉曼說，「我將制定一份藍圖，與他們溝通，並向他們解釋為何印度是一個更加可取的目的地」。

西塔拉曼表示，該藍圖將重點放在電子、鋰離子電池和半導體等領域產業，其聲稱因為中國和印度擁有「共同的生態系統建設能力」。她還補充說，未來還將不斷擴大產業範圍。

西塔拉還表示，她在與私營企業、世界銀行、政府官員的多次談話中了解到，越南是跨國公司撤離中國後的首選目的地，不過「現在可能趨於飽和」。她稱越南沒有足夠的人力來實施「投資者和其他基礎設施」的擴張計劃。

然而，印度方面一直在考慮以各種方式吸引跨國公司，其中包括制定優惠税率和免税期等財政激勵措施。今年9月宣布下調企業税率也會對吸引跨國公司有所幫助。

《印度斯坦時報》報道聲稱，在特朗普（Donald Trump）政府發起對華貿易摩擦後帶來了一系列不確定性。有行業預估，至少有200家在華外企正尋求將其部分或全部產業鏈轉移到印度等國家。

針對中美貿易戰，俄羅斯方面的態度與印度的截然不同。據美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）10月19日報道，俄羅斯財政部長西盧阿諾夫（Anton Siluanov）19日在出席IMF會議時說，俄羅斯不會尋求利用中美貿易緊張。

西盧阿諾夫還說：「我可以毫不含糊地說，俄羅斯不會根據我們鄰國的問題來制定自己的政策。」

西盧阿諾夫也說：「中國和美國之間的貿易限制措施確實導致中國尋找其他供應商，其他市場，我們準備參與其中，幫助儘量減少這些制裁和限制。」

他還說，這是必要的措施。「但我想重申，我們的政策絕不是為了從別人的問題中『牟利』。我們在共同利益的框架內工作。」