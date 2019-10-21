【中美貿易戰】馬哈蒂爾：有人暗示制裁馬來西亞

馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）10月21日警告，在中美兩國在貿易戰中「交火」之際，依賴出口的馬來西亞或會成為被制裁的目標。

圖為馬來西亞總理馬哈蒂爾2018年5月10日在吉隆坡發表講話。（Getty Images）

馬哈蒂爾當天在馬來西亞策略與國際研究院舉辦的「2019年PRAXIS大會」（ ISIS Praxis Conference）發表演說，指出全球兩個最大經濟體之間的貿易緊張局勢可能會演變成另一場冷戰。他言談之間似是指出，馬來西亞與中國及美國的關係，本國難免受影響，甚至成為制裁的目標。

他說：「我們在經濟上與兩個市場連結，我們亦因為地緣政治理由夾在兩者之間。甚至有人暗示說我們將成為制裁的目標。」不過他沒有說明施加遏制的措施的是誰。

馬哈蒂爾指該國要以跟鄰國合作的方式，為最壞情況做準備。不過他並無進一步說明詳情。

馬來西亞5月已被美國財政部置於貨幣操控國的觀察名單。馬來西亞央行否認該國操縱貨幣，並表示支持自由及公平貿易。馬來西亞的鄰居越南亦面對類似情況，美國總統特朗普（Donald Trump）曾指越南在貿易方面，幾乎是所有國家當中最差的濫用制度者，並指越南在部分國家進口鋼產品徵收重稅。