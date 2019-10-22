美國無視世貿組織裁決　中國擬實施24億美元報復制裁

美國未有遵守世界貿易組織就一宗前總統奧巴馬時期關稅個案的裁決。根據10月21日公布的文件所示，中國計劃就此向美國實施24億美元報復制裁。

中國和美國結束最新一輪貿易談判後，兩國着手草擬首階段協議。（美聯社）

世貿組織上訴法官7月表示，美國並未完全遵守世貿組織的裁決，若不取消違反世貿規則的指定關稅，將面臨中國制裁。世貿組織的解決爭端機構（Dispute Settlement Body）8月中批准北京尋求補償制裁，華府指不會承認裁決，認為法官應用錯誤的法律解釋。

中國如今在尋求授權制裁美方的文件中表示：「由於美國持續不遵守（世貿組織解決爭端機構的）建議和裁決，中國為了回應，向解決爭端機構要求准許對每年價值24億美元（的美國貨品）暫停關稅減讓和履行相關義務。」

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）執政期間，美國對價值73億美元的太陽能板、風電塔、鋼筒和鋁擠型等中國商品徵收反補貼關稅，引發北京2012年向世貿組織投訴。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的辦公室曾表示，世貿組織的裁決，承認美國所證明中國利用國有企業來補助和扭曲經濟的事實。

按照解決爭端機構的議程，中國提出的報復要求將於10月28日審理。屆時美方可對報復規模提出挑戰，再交由仲裁機構定奪。