智利示威未息　緊急狀態擴至多個城市　總統：處於戰爭

智利首都聖地亞哥10月21日有數千示威者聚集於中央廣場，抗議消費物價水平高企。連日示威引起搶掠、縱火和衝突，死亡人數增至11人。總統皮涅拉（Sebastian Pinera）形容國家處於戰爭。

警方施放催淚彈，示威者拾起催淚彈回擊。（美聯社）

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負責聖地亞哥安全的伊圖里亞加（Javier Iturriaga）宣布實施宵禁，當地時間21日晚上8時起生效，直至翌日清早6時。除聖地亞哥之外，安托法加斯塔（Antofagasta）、瓦爾帕萊索（Valparaiso）等城市亦進入緊急狀態。

示威者聚集於意大利廣場（Plaza Italia）和附近街道，擊鼓、吹口哨並且舉起標語，要求總統皮涅拉下台。士兵和警察在場戒備，並出動直升機監察。警察後來施放催淚彈和用水砲驅趕群眾，但示威者隨後轉移到其他地方集結。

23歲的示威者希門尼斯（Jose Jimenez）向路透社表示，很難預計接下來發生的事情。他批評政府無能，認為1有方法回應或控制局面前，示威都會繼續下去。亦有示威者指，無法再忍受不公義的事情，所以參加示威。

衛生部長馬納利奇（Jaime Manalich）表示，連續三日示威導致239名平民受傷，死亡人數增至11人。內政部長查德威克（Andrés Chadwick）指，一名男子因為槍傷死亡。

示威者焚燒和損毀多個地鐵站，市內六條地鐵路線只剩下一條運作。據指，服務需要數周甚或數月才能恢復正常運作。

皮涅拉和政府官員指，針對商戶和財產的破壞和縱火是有組織的。皮涅拉發表電視講話形容，現時與強大敵人開戰，對方願意無限制地使用暴力。查德威克指，有份破壞的人士首先攻擊地鐵和巴士系統，之後改為搶掠和焚燒雜貨商店，目的是針對國家的食物供應鏈。