【加拿大大選】杜魯多罕見打抗美牌拉攏華裔選民

加拿大10月21日舉行大選，各省的投票站逐漸關門，目前點票仍在進行。與對手選情吃緊的現任總理杜魯多（Justin Trudeau）日前為了爭取選票，特別是華裔選民的支持，竟然還打出了「抗美牌」。

據路透社報道，杜魯多14日在安大略省温莎市參加競選活動時表示，他需要一個強大的政府來對抗美國總統特朗普（Donald Trump）。

杜魯多說：「我們需要繼續有一個強大的政府，明確地將重點放在支持加拿大人、抵抗特朗普、抵抗世界各地的民粹主義勢力以及混亂之上。」

杜魯多指出，自由黨監督了有關新美墨加協議的談判，談判有時很艱難。杜魯多強調稱，其競選對手、保守黨領導人希爾（Andrew Scheer）傾向於向美方屈服。

路透社評價稱，杜魯多的言論異常有力，尤其是在特朗普去年指責杜魯多軟弱且不誠實後，儘管這兩位領導人之後修補了關係。

分析指出，杜魯多選擇在此時打出「抗美牌」，首先是希望樹立強大、獨立的形象，其次是想打擊被爆有美國國籍的競選對手、保守黨領導人希爾，最後也是非常重要的一點，就是爭取華裔選民的支持。安大略省的華裔選民較為集中。

據報道，安大略省的選情對杜魯多連任至關重要，該省華裔選民較為集中，由於中加關係因中國電信業巨頭華為公司首席財務官孟晚舟在加被捕事件、經貿合作等持續緊張，有不少華裔選民轉而支持保守黨。

根據加拿大傳媒的最新消息，杜魯多所領導的自由黨暫時奪得155席，很大機會繼續執政，但預計需要與其他政黨合組聯合政府。