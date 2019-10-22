日媒：華為產品性價比高　歐洲多國開綠燈無懼美國施壓

日本傳媒稱，歐洲之所以傾向於採用華為的產品，是因為華為產品價格低、性能高，不希望因排除華為而造成產業滯後。

對是否採用中國電信業巨頭華為公司的產品，美國與歐洲的立場差異十分明顯。德國10月15日公布了5G通信網絡建設安全標準草案，事實上允許華為進入德國市場，為此再次遭到美國的警告。

那麼美歐為何對華為態度迥異，歐洲各國為何敢於抗拒美國層層施壓，紛紛對華為開綠燈？《日本經濟新聞》10月18日刊文稱，歐洲之所以傾向於採用華為的產品，是因為華為產品價格低、性能高，不希望因排除華為而造成產業滯後。

文章稱，在德國，部分地區已經啟動5G的商用化。5G是左右自動駕駛等德國經濟未來的核心技術。德國不希望因排除華為導致通信網的建設和產業停滯。如果更換基站的話，對於營運商來說將產生高昂的成本。

英國也是一樣。英國政府短期內會就是否將華為排除出5G市場做出判斷。英國電信營運商沃達豐集團（Vodafone）從7月開始在5G通信網建設中採用華為的基站。

英國一家通信公司的高層表示，「我們告知政府更換基站不現實，如果通信網的建設落後，將產生經濟上的損失」。

歐洲其他主要國家的情況也類似。在瑞士，電信運營商Sunrise公司已全面使用華為的產品。在西班牙，沃達豐公司首次採用華為的產品。在法國，總統馬克龍（Emmanuel Macron）明確表示，不會排除華為的產品。

美國總統特朗普（Donald Trump）執政以來，相繼對中興、華為等中國科技企業實施嚴厲的制裁，今年5月份將華為列入實體清單。

針對德國政府表示不會完全排除讓中國電信業巨頭華為公司參與5G網絡建設，美國15日再次發出警告，稱將重新考慮與使用中國公司設備的盟友共享情報。