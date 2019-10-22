【加拿大大選】杜魯多勝選　特朗普第一時間推文祝賀

當地時間10月22日，加拿大選舉結束，自由黨獲勝，現任總理杜魯多將連任。美國總統特朗普第一時間祝賀。

據加拿大廣播公司報道，根據投票初步結果，在眾議院338個席位中，現任總理特魯多（Justin Trudeau）領導的自由黨遙遙領先，獲得158個席位，保守黨獲得119個席位。按照規定，組建多數政府需要170個席位。因此，特魯多將組建多黨執政的少數政府。

這和4年前杜魯多大勝時的風光不同，那時他帶領自由黨獲得眾議院338個議席中的至少184個，跨過法定170個議席的門檻，順利組建多數派政府。

這一次，自由黨贏得大選，但只能與新民主黨組成聯合政府。

10月22日凌晨，加拿大大選即將塵埃落定，杜魯多致辭感謝支持者。

據《衛報》22日報道，特魯多在致辭中向加拿大人表示，無論他們投票給了誰，他都將是他們的總理。「我們將為您，您的家人和您的家庭努力。」

特魯多說，大選的投票結果顯示，民眾贊成進步議程。「你們已經要求我們在加拿大人身上投資；要求我們與原住民和解，並將其作為優先事項；要求我們在應對時代最大挑戰——氣候變化的鬥爭中表現出更大的抱負和遠見。這正是我們將要做的，我們知道還有很多工作要做，但是我要對你們說，我們將把這些工作繼續下去。」

他接着表示，「自由主義者們知道，正如所有加拿大人了解的一樣，總有可能做得更好。」特魯多強調稱，「我們將永遠把這個國家及其人民放在首位。」

對於特魯多的勝選，向來主張「美國優先」的美國總統特朗普（Donald Trump）10月22日凌晨第一時間發表了祝賀。

特朗普說，祝賀特魯取得精彩而經過艱苦奮鬥的勝利。「我期待着與你共同努力，使我們兩國的關係更好！」