黎巴嫩快樂抗爭　示威變嘉年華唱洗腦《Baby Shark》

「呀……」在香港，不少示威者上街時會唱起《肥媽有話兒》等歌曲；而在黎巴嫩，示威者的抗爭主題曲，可能是「洗腦神曲」《Baby Shark》。當地示威愈演愈烈之際，出現與別不同的「快樂抗爭」：示威者跳舞高歌，將街頭抗爭也化為嘉年華。

「Baby shark, doo doo doo doo doo doo……」黎巴嫩10月19日示威現場，竟響起洗腦兒歌《Baby Shark》，與連日的衝突形成極大反差。

當日一名婦女駕車被困在示威者的人海中，她向示威者表示，擔心車上的孩子會感到害怕。網上片段顯示，示威者隨即高唱《Baby Shark》安撫孩子，一班大男人在街上又跳又唱，有人打拍子，更有人在扮鯊魚，場面溫馨又令人振奮。

This woman’s 15-month-old son was scared when protesters surrounded their car in Lebanon. So the protesters started singing “Baby Shark” to calm him. https://t.co/mhFbzYlbiZ pic.twitter.com/p0Dh1ipdiH — CNN (@CNN) October 21, 2019

這首歌及後傳遍各地，成為示威集會的「主題曲」。事實上，全國不同地方都有示威者擁上街頭，20日的示威人數估計約有130萬人，佔當地人口兩成。他們苦中作樂，有人播歌並打開手機電筒熱舞；有人即興開音樂會；有人打乒乓球；更有盛裝新人在大街上慶祝結婚。

政府向民眾徵收WhatsApp稅

這些「快樂抗爭」是否有效的確見仁見智，不過顯然他們是樂在其中。而這場黎巴嫩的示威運動，源自當地經濟不景，而政府近來還想向民眾徵收「WhatsApp稅」。

當地國會7月通過預算案時推出多項緊縮措施，政府10月17日再宣布，向民眾廣泛使用的WhatsApp等通訊應用程式每通電話徵稅0.2美元（約1.6港元），再度加稅惹起民憤，大批民眾不滿政府為推動緊縮政策而湧上街頭。

政府同日撤回加稅措施，及後提出經濟改革，不過示威人數並無因減少，他們質疑改革成效。

黎巴嫩：政府擬推「WhatsApp稅」，引發民眾上街。（AP）

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