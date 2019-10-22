韓媒：朝鮮二號人物崔龍海抵北京　或與中方人士見面

韓媒稱，朝鮮二號人物崔龍海將參加不結盟運動（Non-Aligned Movement）首腦會議，目前抵達北京，或與中方人士舉行會面。

韓聯社10月22日報道，朝鮮國務委員會第一副委員長、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海22日抵達中轉地北京，在北京稍作停留後他將飛赴阿塞拜疆出席不結盟運動首腦會議。

崔龍海當地時間22日上午10時50分乘坐朝鮮高麗航空的班機抵達北京首都機場，中國政府人士和朝鮮駐華使館人員到機場迎接。不結盟運動首腦會議將於25日至26日舉行。從日程來看，崔龍海在北京停留期間有可能同中方人士會面。

2018年參加在阿塞拜疆首都巴庫舉行的不結盟運動部長級會議的朝鮮外相李勇浩被傳陪同崔龍海出行，但在機場並未看到他的身影。

崔龍海在朝鮮勞動黨七屆二中全會上由原先的身兼六職再被追加任命兩個職位，可能已被任命為黨中央19個部長中排名最為靠前的組織指導部部長，是朝鮮如今無人可替代的「二號人物」。

崔龍海與中國交集頗多，經常出現在中朝高層交往中。2013年5月22日，崔龍海被任命為金正恩特使從平壤出發啟程訪華；2015年9月3日，崔龍海出席中國抗戰勝利70周年紀念活動；2015年10月，崔龍海在平壤接見了赴朝進行正式友好訪問的中共代表團。2017年11月17日下午，崔龍海在平壤會見了中共中央總書記習近平特使、中聯部部長宋濤。2018年3月25日至3月28日，崔龍海以朝鮮勞動黨中央副委員長、組織指導部部長職務陪同金正恩訪華並出席有關活動。