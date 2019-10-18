金正恩騎馬上白頭山　或意味朝鮮對美將更強硬

朝鮮領導人金正恩日前罕見騎着白馬登上白頭山，展示力量。分析認為，這或意味着朝鮮將對美國更加強硬。

綜合媒體10月18日報道，朝鮮官方日前公布一組朝鮮領導人金正恩騎白馬上白頭山的照片，引發了極大的關注。

朝鮮官方媒體朝中社10月16日公布了金正恩在白雪覆蓋的白頭山上騎着白馬的多幅照片，並稱這是朝鮮革命史上「具有重大意義的重大事件」。

朝中社在發佈的金正恩白頭山騎馬圖片的文字報道中，有些字句讓國際觀察家們特別關注。特別是裏面提到，隨行官員確信，將會有一場「偉大的行動」，再次以奇蹟震撼世界，並在朝鮮革命中向前邁出一步。

英國廣播公司（BBC）報道稱，分析人士表示，這可能預示着擁有核武器的朝鮮將走向新的政策方向。

報答稱，過去金正恩上白頭山後，確實採取了一些影響整個國家甚至東北亞地區重大行動。但這次會發生什麼？

《紐約時報》也報道稱，過去，金正恩曾在做出重大決定前拜訪白頭山，由此引發外界猜測，最近的這次登山之旅可能預示着朝鮮對美國政策的轉變。本月，重啟兩國無核化談判的努力宣告失敗。

韓聯社的分析認為，此次金正恩騎馬上山前還視察了白頭山附近的三池淵郡建設工地，意在展示朝方在朝美工作層磋商破裂後不急於談判磋商，而是立志於自力更生髮展經濟的決心。

首爾的朝鮮研究大學教授楊武仁認為，「很顯然，朝鮮希望傳遞的信息是，美國的制裁無濟於事。但是長遠看，他們的目標是實現平衡的經濟發展。」

路透社報道稱，目前還不清楚「偉大的行動」可能涉及什麼，但金正恩經常在做重大政策期間前往白頭山。

分析人士說，這一象徵意義凸顯了朝鮮在核武器和彈道導彈項目上對抗國際制裁和壓力的決心。

美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院（MIIS）朝鮮問題專家波拉克（Joshua Pollack）說：「這是一個聲明，是反抗的象徵。尋求解除制裁的努力已經結束。這裏沒有明確的內容，但它開始為2020年即將到來的政策方向設定新的預期。」

美國Vox新聞網站也報道稱，金正恩這些愚蠢的照片傳遞着嚴肅的信息。

報道稱，金正恩他的人民以及世界為前面危險的時期做好準備。

報道指出，對於那些希望美國和朝鮮找到和平方式解決問題的人而言，這是一個壞消息。這或意味着坎坷和危險的2020年。