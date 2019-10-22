傳韓國放棄WTO「發展中國家」地位

韓國媒體10月22日引述政府與國會相關人士消息指，韓政府決定放棄該國在世界貿易組織（WTO）內的「發展中國家」地位，目前正在考慮公布決定的時間。

韓國10月22日傳出放棄世界貿易組織發展中國家地位的消息。圖為2005年12月13日，韓國農民在香港靜坐。（Getty Images）

《東亞日報》報道指，經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基25日將主持召開對外經濟部長的會議，確定撤回發展中國家地位的機會很高。報道又指在公布最終結果前，企劃財政部第一次官（副部長）金容範等官員22日在首爾的大韓商工會議所與農業團體見面，以作最後的遊說工作。

報道指，隨着中國和印度享受WTO內的發展中國家地位、經濟迅速崛起，美國一直要求在承認發展中國家地位方面需要改善制度。報道引述韓國政府消息人士指「如果韓國繼續留作發展中國家，稍有不慎美國與中國之間的爭鬥，就會變質為美國對韓國的格局。」

分析稱，韓國農業界認為撤銷「發展中國家」地位必然會打擊行業，要求國家補償10萬億韓元（681億港元）予農民。政府則持相反意見，覺得農業部門現有的優惠不會因為國家放棄「發展中國家」地位而改變，提出「農業沒有損失」的論調。