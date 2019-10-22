【加拿大大選】杜魯多贏了　但一俊再難遮百醜

加拿大現任總理杜魯多（Justin Trudeau）及其領導的自由黨在議會選舉中獲得連任，但並不能認為是杜魯多的勝利。若杜魯多繼續堅持他第一任期的政策，或令加拿大進一步後退。

綜合媒體10月22日報道，當地時間10月21日，加拿大新一屆議會選舉拉開序幕。杜魯多（Justin Trudeau）領導的自由黨繼續成為在加拿大聯邦下元擁有最多席位的政黨，但未能如上屆一樣獲得過半議席。

在上屆選舉中，聯邦自由黨在全部338個議席中獲得185席，從而獲得一黨單獨組閣的權利，但在本屆選舉中該黨僅獲得157個席位，不足170票單獨組閣基準線。不過，仍有很多人認為聯邦自由黨和杜魯多實際上已獲得連任，可以組建一個「少數政府」繼續執政。

但很多加拿大媒體和學者並不這麼認為。

分析家指出，聯邦自由黨的勝利，更多利用了選區劃分的優勢，此外與「第三黨」勢力的意外衰退有關。同時，聯邦保守黨在上屆幾乎無選票獲得的地區收到部分選票，並確立其在中部及西部太平洋沿岸地區的優勢。因此，杜魯多在本次選舉中遠不是勝利者。

此外，杜魯多要組建的「少數政府」通常是脆弱的，因為這樣的政府能否繼續存在，取決於願意與執政黨合作的反對黨是否「反悔」。任何一項普通議案表決的失敗，都有可能立即觸發下院解散和新的選舉。

鑑於杜魯多及其政黨已失去上屆選舉時足以標榜的「清新執政」光環，「再選一次」能否確保繼續執政，實在很難說。

今後杜魯多的第二任期只會更加困難，在只靠英俊的外表就能掩蓋執政瑕疵和個人醜聞的第一任期過去後，人們不禁疑惑，杜魯多是否真的做到了他的承諾。

韓國《亞洲經濟》10月22日報道指出，杜魯多將加拿大同美國過於緊密地捆綁在一起，例如敢於公然對外國公司的高官實施「綁架」。杜魯多對華盛頓的惟命是從已經到了無以復加的程度，就算自貿談判中美方侮辱的言論，渥太華都能一笑了之。

但畢竟這屆美國政府信奉的是唯我獨尊的「美國優先」，和這樣的政府綁得太緊必然要犧牲很多本國利益，因為杜魯多的很多決定諸如對第二大貿易伙伴中國的強硬立場，及其在香港問題上的隨風附和，更大程度上是政治驅動的結果，而非基於理性和現實的考量。

如果杜魯多仍滿足於讓加拿大成為美國的「前院」，加拿大這個曾經世界級的工業強國將逐漸變成一個G7裏面唯一靠賣自然資源撐門面的末流國家。