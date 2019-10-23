彭斯對華政策演講料態度強硬　唱黑臉配合特朗普

美國副總統彭斯（Mike Pence）10月24日將發表對華政策演講。分析人士認為，彭斯將扮演「壞警察」角色，主要談及人權問題，為美國總統特朗普（Donald Trump）在美中協議中扮演「好警察」角色掃清道路。

據彭博社10月22日報道，美國副總統彭斯（Mike Pence）將於24日發表對華政策演講，早已引起政治分析人士的關注。

諮詢公司Compass Point認為，彭斯將扮演「壞警察」角色，主要談及人權問題，這將為美國總統特朗普（Donald Trump）在美中協議中扮演「好警察」角色掃清道路。

該公司的分析師伯爾坦斯基（Isaac Boltansky）在研究報告中寫道，考慮到基本面和政治現實，預計彭斯將採取強硬和防禦性的語調。

他說，彭斯被視為「壞警察」，為特朗普扮演「交易人」的角色搭建舞台。

伯爾坦斯基指出，彭斯2018年的對華政策演講確定了「鷹派論調」，預計今年將有類似的框架。

分析師特雷茲（Henrietta Treyz）在報告中寫道，彭斯被普遍認為優先考慮宗教自由，他過去曾在這些問題上對中國發表過強硬言論。

特雷茲認為，在美中貿易談判正處於關鍵的時刻，預計彭斯的講話將吸引大量關注。

她認為，彭斯的講話不太可能意在加劇與中國的緊張關係，相反，彭斯的講話更有可能在美國國內問題成焦點的情況下，提供一個「釋放一些空氣的機會」。

她說，避免參議院就香港議案進行正式投票的最佳途徑之一是，彭斯、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）或其他白宮高官發表聲明，承認對NBA、維吾爾、香港與眾議院表決等表示關注。