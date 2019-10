彭斯斡旋土耳其不領情　否認將對庫爾德「停火」

土耳其拒「被停火」,土耳其外長恰武什奧盧(Mevlut Cavusoglu)當天舉行新聞發布會,否認了美國副總統彭斯(Mike Pompeo)「停火」的表述,並宣布了土耳其對敘北命運的安排和計劃。

今日俄羅斯(RT)當地時間10月17日消息稱,土耳其證實與美國達成協議,同意暫時停止在敘利亞北部對庫爾德人的軍事行動,但拒絕稱之為「停火」。

恰武什奧盧在新聞發佈會上表示:「暫停土耳其在敘利亞的行動不是停火,停火只能在合法的雙方之間發生。」恰武什奧盧還表示,土耳其準備在土敘邊界沿線,建立一個縱深約32公里的「安全區」,從幼發拉底河一直延伸到敘利亞與伊拉克邊境。他還補充說,這片區域將由土耳其軍隊控制。

恰武什奧盧還進一步明確表示,土耳其不會就敘北艾因阿拉伯等城市的命運向美國提供任何「保證」,並稱土耳其計劃將在與俄羅斯在索契舉行的會晤中,討論敘北重鎮曼比季等「安全區」城市的未來。

土耳其廣播電視公司(TRT)直播新聞畫面主題為「恰武什奧盧:我們得償所願。」(We got what we wanted)

土耳其總統埃爾多安(Recep Erdogan)10月17日在Twitter回應美國總統特朗普(Donald Trump)時,亦隻字未提「停火」,只是說道:「總統先生,如果我們能夠戰勝人類的天敵恐怖主義,將會挽救更多的生命。我相信,這份共同努力將帶給地區和平與穩定。」

與土耳其表態裏濃重的火藥味相比,美方宣布的局勢要太平許多。美國《華爾街日報》消息稱,17日在安卡拉同埃爾多安會晤後的新聞發佈會上,彭斯表示,美國已經在讓庫爾德武裝進行「有序」撤軍。彭斯稱:「今天,美國和土耳其同意,在敘利亞停火。」土耳其將「暫停」軍事行動120小時,同時庫爾德武裝部隊將撤離安全區;一旦撤軍完成,將永久停火。彭斯補充說道,在這段暫停時間內,華盛頓不會對安卡拉實施進一步的制裁;等到停火成為「永久性」,華盛頓將徹底取消對土製裁。

雖然兩方存在理解偏差,美國總統特朗普(Donald Trump)已經在慶祝,當天在推特(Twitter)上說:「今天是文明史上一個偉大的日子。我為美國支持我走一條必要的、但非常規的道路感到自豪。多年來,人們一直試圖達成這樣的『協議』。數百萬人的生命將被拯救。祝賀所有人!」