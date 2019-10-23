中美貿易談判關鍵時刻　特朗普貿易顧問即將離職

白宮再有人事變動，美國總統特朗普（Donald Trump）的貿易顧問之一、曾參與中美貿易談判的重要官員即將離職。

據路透社報道，白宮官員10月22日表示，特朗普的貿易顧問肖恩（Kelly Ann Shaw）將於10月25日卸任。這意味着，又有一位高官離開特朗普的經貿團隊。

2019年3月，時任特朗普政府的高級貿易官員威廉斯（Clete Willems）因家庭原因宣布辭職。肖恩接替該職，擔任美國家經濟委員會副主任兼主管國際經濟事務的總統副助理。

在白宮工作之前，肖恩曾擔任美國眾議院籌款委員會的貿易法律顧問，還曾在華盛頓和日內瓦的美國貿易代表辦公室擔任法律顧問。

特朗普貿易談判團隊重要成員即將離職，圖為2019年10月10日，新一輪中美經貿高級別磋商在華盛頓舉行。（新華社）

肖恩卸任後將在私營機構工作，但白宮並未確切透露她將去哪裏任職。她本人也拒絕對此作出回應，僅表示，自己本打算在聯邦政府工作三年，但一幹就是十年，「於我而言，是時候離開了。我已經準備好迎接新的挑戰。」

據悉，肖恩擔任過七國集團（G7）與二十國集團（G20）美方「協調人」，並且是中美貿易談判期間為特朗普提供建議的團隊成員之一。目前不清楚她的離職對中美貿易談判會有多大的影響。

最近，中美兩國高級貿易官員在華盛頓舉行了又一輪的談判。特朗普隨後宣布兩國達成了第一階段的協議。雙方的談判人員正在力圖確定最終的協議，以便使兩國領導人11月在智利舉行的亞太經合組織峰會期間能夠簽署。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在一份聲明中說，肖恩在實施特朗普政府的貿易和經濟議程方面發揮了關鍵作用。

肖恩是在她也任職的國家安全委員會正在精簡架構的時候離職的。路透社報道稱，特朗普新任命的國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'brien）計劃在今後幾個月的時間裏把國安會的規模縮減三分之一，並對它在外交政策中的作用加以限制。