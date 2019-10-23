737 MAX危機持續　獅航空難報告將出爐　波音撤換高層

印尼獅航集團（Lion Air Group）一架波音737 MAX客機2018年10月29日在爪哇海墜毀，全機189人罹難。路透社指，印尼當局在公布調查報告前，10月23日向受害者家屬指出，737 MAX設計缺陷是導致空難發生的其中一個原因。

印尼國家運輸安全委員會將在未來數日公布事故最終報告，當局23日與受害者家屬見面，指737 MAX系列防止客機在某些情況失速的「機動特性增強系統」（MCAS）設計有問題，而且缺乏處理客機控制系統失靈的資訊，以至空難發生。

波音發言人指出，現時對報告作評論言之尚早。公司同日宣布，撤換商用飛機集團總裁兼行政總裁麥卡利斯特（Kevin McAllister），即時生效。

波音商用飛機集團總裁兼行政總裁麥卡利斯特被炒。（Getty Images）

有關職位會由執掌波音全球服務集團的迪爾（Stan Deal）接管。這是公司近來最重大的高層人事調動。麥卡利斯特被認為是737 MAX事故中，最需要負責的人之一。

波音737 MAX系列飛機負面新聞不斷。2018年10月獅航以及2019年3月埃塞俄比亞航空的該系列客機墜毀，共346人罹難，及後多國下令停飛該款客機。