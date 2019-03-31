【埃航空難】剛起飛機頭即朝下　更多表象證明與印尼獅航空難類似

美國《華爾街日報》繼續透露，埃塞俄比亞航空空難的調查相關內容。報道上周五（29日）指，飛機在起飛離地450呎（137米）後，機頭就開始朝下，有愈來愈多表象證明事件與2018年10月印尼獅航空難一樣，與波音737 MAX的防失速MCAS系統有關。

報道引述調查人員消息指出，機組人員在發現機頭朝下後，其中一名機師連續兩次向另一名機師說「爬升」，意味機組人員清楚當時飛機的情況。而根據現時所得資料，愈來愈多表象證明事件與2018年10月印尼獅航空難一樣，與波音737 MAX的「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）系統有關。

印尼獅航空難的主要成因，相信是波音737 MAX系列中新增的MCAS系統有關。MCAS系統內一個功能是防止失速，會在飛機即將失速時自動把機頭朝下，增加空速。獅航空難被指是因MCAS系統讀入感應器的錯誤數據，誤判飛機失速而不停控制飛機機頭朝下，令飛機最終失去控制墜毀。

波音現時已更新系統軟件，由原本以一個感應器讀取數據改為兩個。當兩者數據出現差異，MCAS系統就會停用，避免機頭自動向下。

（綜合報道）